Pelo menos 20 mortos e quase 70 feridos em acidente no metro na Cidade do México

Pelo menos 20 pessoas morreram e cerca de 70 ficaram feridas, na segunda-feira, na Cidade do México, quando uma ponte do metropolitano de superfície ruiu à passagem de uma composição, disseram as autoridades.

O acidente ocorreu à noite, quando uma ponte da linha 12 do metropolitano de superfície, perto da estação Olivos, no sul da capital, se desmoronou, no momento em que passava uma composição de várias carruagens.

Imagens das televisões locais mostraram dezenas de bombeiros e socorristas a tentarem retirar passageiros do metro dos escombros, entre cabos e metal retorcidos.

Notícia em atualização