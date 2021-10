Pelo menos 13 mortos em explosão em Damasco

Ataque à bomba em Damasco © EPA

Por Lusa 20 Outubro, 2021 • 08:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 13 pessoas morreram e três ficaram feridas na explosão de duas bombas, esta quarta-feira, num autocarro do exército sírio, quando circulava no centro de Damasco, onde não se registavam ataques deste tipo há dois anos.

Os dois engenhos explosivos deflagraram ao início da manhã, quando um veículo militar atravessava a ponte de Al Raes, em pleno centro da capital síria, noticiou a agência oficial SANA.

As forças de segurança desativaram ainda uma terceira bomba, acrescentou.

Por outro lado, na região de Idleb, no noroeste do país, controlada por rebeldes, pelo menos oito pessoas, incluindo cinco civis, morreram, esta quarta-feira, em bombardeamentos do exército, indicou uma organização não governamental (ONG).

O exército atacou um bairro da cidade de Ariba, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).