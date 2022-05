Pelo menos 16 corpos recuperados entre destroços de avião no Nepal

© EPA

Subiu para 16 o número de corpos recuperados dos destroços de um avião, que se despenhou numa montanha no Nepal com 22 pessoas a bordo, informou esta segunda-feira a Autoridade da Aviação Civil do país.

"As esquipas de busca e resgate continuam no terreno, a procurar entre os destroços", adiantou Prem Nath Thakur, responsável pelo Aeroporto Internacional Tribhuvan, em declarações citadas pela CNN. "Quando todos os passageiros forem encontrados, os seus corpos serão enviados para Katmandu [a capital do Nepal]."

As autoridades tinham já anunciado a descoberta dos destroços do avião de passageiros que desaparecera no Nepal no domingo e os corpos de 14 vítimas.

O avião, com 22 pessoas a bordo, fazia um voo de 15 minutos numa rota turística, quando foi dado como desaparecido numa zona montanhosa do Nepal, entre Pokhara e Jomsom.

É uma rota popular entre os estrangeiros que fazem caminhadas nos trilhos das montanhas e também entre peregrinos indianos e nepaleses que visitam o templo de Muktinath.

Notícia atualizada às 10h45