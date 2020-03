Pelo menos 15 mortos em combate apesar do cessar-fogo na Síria

Os confrontos ocorreram no Sul de Idlib, entre militares sírios e elementos do Partido Islâmico do Turquistão © Aaref Watad/AFP

Pelo menos seis soldados das tropas de Damasco e nove combatentes da oposição morreram em confrontos na província de Idlib, no noroeste da Síria. Os combates registaram-se depois da entrada em vigor do cessar-fogo, às 03h00 locais (01h00 em Lisboa), de acordo com Rami Abderrahman, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Trata-se da primeira violação da trégua depois do acordo assinado na quinta-feira pelo Presidente turco, Recep Erdogan, e o homólogo russo, Vladimir Putin, aliado do regime de Damasco.

Os confrontos ocorreram nos montes de Zawya, no Sul de Idlib, entre as unidades sírias e elementos do Partido Islâmico do Turquistão, em cujas fileiras combatem uigures (minoria étnica chinesa de religião islâmica), principalmente presentes no Norte da Síria há anos.

Até ao momento, as autoridades sírias não reagiram a esta informação.

Apesar destes confrontos terrestres, desde o início do cessar-fogo não se registou o voo de qualquer avião de guerra no noroeste da Síria, segundo o OSDH.