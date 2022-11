Pelo menos 15 mortos em incêndio num café na Rússia

© AFP (arquivo)

Pelo menos 15 pessoas morreram num incêndio ocorrido num café, na cidade russa de Kostroma, a cerca de 300 quilómetros de Moscovo, de acordo com um novo balanço anunciado pelas autoridades locais.

"O número de vítimas mortais é de 15", disse uma fonte do ministério de Situações de Emergência russo à agência Interfax.

Anteriormente o governador da região, Serguei Sitnikov, tinha indicado na rede social Telegram que tinham morrido 13 pessoas no incidente.

De acordo com informações preliminares, um dos visitantes do estabelecimento pode ter usado uma pistola de sinalização durante uma disputa, provocando o incêndio.

Como resultado, cinco pessoas morreram de envenenamento e outras 10 foram encontradas debaixo dos escombros da cafetaria cujo telhado desabou devido ao incêndio.

As chamas deflagraram esta madrugada no café "Poligon" e foram extintas esta manhã, acrescentou o responsável, que indicou existirem cinco feridos.

De acordo com os serviços de emergência, o fogo alastrou a uma superfície de 3500 metros quadrados.

A agência de notícias russa Ria-Novosti, que citou uma fonte policial, avançou que 250 pessoas foram retiradas do edifício onde o incêndio deflagrou.

As autoridades abriram um processo penal para esclarecer plenamente as circunstâncias do incidente.