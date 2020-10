Pelo menos 17 mortos e vários desaparecidos após as inundações no Vietname

Por Lusa 12 Outubro, 2020 • 12:53 Partilhar este artigo Facebook

Pelo menos 17 pessoas morreram e outras estão desaparecidas após as inundações ocorridas nos últimos dias no Vietname, onde a situação meteorológica pode piorar nas próximas horas com a chegada de uma nova tempestade.

A agência de notícias Associated Press (AP) referiu que 17 morreram nas inundações dos últimos dias, citando os meios de comunicação estatais vietnamitas.

Os dados variam, contudo, consoante as fontes, com a agência de notícias EFE a referir que pelo menos 18 pessoas morreram e 14 estão desaparecidas após as fortes chuvas no país.

O Centro Nacional de Prevenção de Desastres, citado pela agência de notícias EFE, referiu que 382 casas foram destruídas pela força das águas e outras 109 mil inundadas durante as enchentes de até quatro metros de altura na província de Quang Binh, no centro do país, uma das áreas que mais sofre com as tempestades todos os anos.

As imagens da televisão vietnamita mostraram populações desta província e de outras vizinhas totalmente submersas, com centenas de residentes refugiados em casas flutuantes planeadas para limitar os danos deste tipo de desastre.

Pelo menos 50.000 pessoas foram retiradas dos locais onde viviam nos últimos dias pelas autoridades, que anunciaram um destacamento de 9.600 soldados, polícias e voluntários nas áreas mais afetadas pela tempestade.

As fortes chuvas começaram no centro do Vietname no meio da semana passada e atingiram o seu ponto mais alto no domingo, com a chegada da tempestade tropical Linfa, que poderá ser seguida por outra depressão tropical nesta semana, segundo o serviço meteorológico do país.

Os desastres naturais causaram 132 mortes em 2019, principalmente devido às enchentes e deslizamentos de terra devido às chuvas fortes.