Pelo menos 17 mortos em queda de ponte na Índia

Pelo menos 17 pessoas morreram esta quarta-feira na sequência do desabamento de uma ponte ferroviária na Índia, que estava a ser construída sobre uma ravina no estado indiano de Mizoram.

As vítimas mortais são trabalhadores, havendo ainda pessoas desaparecidas.

Under construction railway over bridge at Sairang, near Aizawl collapsed today; atleast 17 workers died: Rescue under progress.



Deeply saddened and affected by this tragedy. I extend my deepest condolences to all the bereaved families and wishing a speedy recovery to the... pic.twitter.com/IbmjtHSPT7 - Zoramthanga (@ZoramthangaCM) August 23, 2023

A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo ministro-chefe do Mizoram, Zoramthang, na rede social Twitter, anteriormente conhecido como Twitter, que avança que está a ser lavada a cabo uma operação de resgate para os restantes trabalhadores.

"Estou profundamente entristecido e afetado por esta tragédia. Envio as minhas mais profundas condolências a todas as famílias afetadas e desejo uma rápida recuperação aos feridos. Obrigado às pessoas que vieram em grande número para ajudar nas operações de resgate", escreveu.

A polícia local relatou que moradores conseguiram resgatar alguns trabalhadores feridos e transportá-los para o hospital.

Equipas de resgate da Força Nacional de Resposta a Desastres, administrada pelo governo, também se deslocaram para o local para tentar localizar sobreviventes.

O vídeo publicado por Zoramthanga mostram que uma estrutura de metal derrubou colunas altas num vale arborizado.

O jornal Indian Express, citando uma fonte da polícia, afirma que 17 corpos foram recuperados e "muitos outros" estão desaparecidos.

O jornal Hindu, citando funcionários do governo estadual, avançou que cerca de 40 trabalhadores estavam no local quando a ponte desabou.

"As operações de resgate estão em andamento e toda a assistência possível está a ser prestada aos afetados", disse o gabinete do primeiro-ministro Narendra Modi.

As autoridades ferroviárias indianas abriram entretanto um inquérito para tentar apurar as causas do desabamento.

Pained by the bridge mishap in Mizoram. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon. Rescue operations are underway and all possible assistance is being given to those affected.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the... - PMO India (@PMOIndia) August 23, 2023

Modi ficou "assolado" com o acidente e enviou "condolências àqueles que perderam os seus entes queridos", disse o seu gabinete no X, que avança que o Governo irá pagar 2400 dólares (cerca de 2220 euros) aos familiares das vítimas

Mizoram fica no extremo leste da Índia, na fronteira com Myanmar.

Este tipo de acidentes, em grandes infraestruturas de construção, são comuns na Índia.

Pelo menos 20 trabalhadores morreram esmagados este mês no oeste da Índia, quando um guindaste desabou sobre uma via em construção nos arredores da capital financeira Mumbai.

Em outubro, 130 pessoas morreram em Gujarat quando uma ponte desabou logo após ter sido reparada. E em 2016, o desabamento de um viaduto numa rua movimentada de Calcutá matou pelo menos 26 pessoas.

Notícia atualizada às 09h54.