Pelo menos 172 migrantes resgatados ao largo de Lampedusa

Um barco de migrantes resgatado pelas organizações não-governamentais no Mediterrâneo © AITA MARI - Proyecto Maydayterraneo

Por Guilherme de Sousa 22 Junho, 2023 • 09:29

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 172 migrantes foram resgatados com vida por duas organizações humanitárias ao largo de Lampedusa, no mar Mediterrâneo. Os migrantes, a maioria de origem africana, viajam em sete embarcações.

"A Aita Mari resgatou 172 pessoas numa operação conjunta com o Nadir. Sete barcos com 294 pessoas corriam grave perigo no sudoeste de Lampedusa. A Guarda Costeira italiana apoiou na operação", escreve a organização não-governamental numa nota nas redes sociais, citada pela agência EFE.

Por outro lado, a organização não-governamental Resqship, responsável pelo navio Nadir, adianta que as autoridades italianas demoraram várias horas a responder ao pedido de ajuda.

No total, ambas as organizações estavam a assistir quase 300 pessoas, mas apenas 172 foram resgatadas e estão já a bordo dos navios humanitários.

Até ao momento, não foi indicado o porto onde estes imigrantes irão desembarcar.

Nesta quinta-feira, cumpre-se uma semana desde o trágico naufrágio de um barco com cerca de 750 migrantes ao largo da Grécia. Mais de 80 pessoas morreram, uma centena foi resgatada com vida e os restantes estão dados como desaparecidos.