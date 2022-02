Pelo menos 18 mortos em "ataques militares" na região de Odesa

© Sergey Bobok/AFP

Dezoito pessoas morreram, esta quinta-feira, numa localidade da região de Odesa, no sul da Ucrânia, em "ataques militares" após a invasão russa, informaram as autoridades regionais.

"Oito homens e dez mulheres foram assassinados na localidade de Lipetske", afirmou a administração regional de Odesa em comunicado.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira o início de uma operação militar, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

Num discurso televisivo, Putin disse que decidiu lançar a operação militar em resposta a ameaças de "genocídio" no leste da Ucrânia vindas das autoridades de Kiev, defendendo que a responsabilidade por um eventual derramamento de sangue é do "regime" ucraniano.

Poucas horas depois, foram registadas fortes explosões em pelo menos cinco cidades da Ucrânia, incluindo na capital, Kiev, Mariupol, Kharkiv, no leste da Ucrânia, e o porto de Odessa, situado no Mar Negro, no sul do país.

Por volta das 03h00, foram registadas pelo menos duas explosões no centro de Kiev, tendo sido seguidas pelas sirenes de ambulâncias, segundo jornalistas da AFP.

