Pelo menos 20 mortos em sismo no sul do Paquistão

Pelo menos 20 pessoas morreram na sequência de um forte sismo que atingiu o sul do Paquistão na madrugada desta quinta-feira, de acordo com as autoridades locais. Mais de 200 pessoas ficaram feridas.

Várias das vítimas morreram em edifícios desmoronados, disse o funcionário do governo provincial Suhail Anwar Hashmi.

Entre os que foram mortos encontravam-se uma mulher e seis crianças.

O sismo de 5,7 graus de magnitude, que tinha 20 quilómetros de profundidade, atingiu o sul do Paquistão Às 03h00 locais, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Foi sentido na cidade de Quetta, a cerca de 100 quilómetros do epicentro, e em vários outros lugares da província.