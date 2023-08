Pelo menos 25 mortos em mina de jade em Myanmar

Em julho de 2020, uma avalancha soterrou mais de 160 mineiros no meio de chuvas torrenciais © Neyin Chan Naing/EPA

Pelo menos 25 pessoas morreram num deslizamento de terras numa mina de jade no norte de Myanmar (antiga Birmânia), com as equipas de resgate à procura de uma dezena de desaparecidos, avançaram esta quarta-feira os media locais.

De acordo com as primeiras informações, um enorme muro de areia e pedra com cerca de 300 metros de altura e 76 metros de largura ruiu, avançou o The Global New Light of Myanmar.

Dez equipas de socorro estão envolvidas na operação para tentar localizar e recuperar os corpos presos sob a lama, numa zona montanhosa remota do estado de Kachin, no norte do país.

Este tipo de acontecimentos é comum na região de Hpakant, no mesmo estado, o epicentro das mais lucrativas e extensas minas de jade do mundo, onde os mineiros trabalham em condições extremamente precárias.

Em julho de 2020, uma avalancha soterrou mais de 160 mineiros enquanto estes extraíam jade das encostas escavadas no meio de chuvas torrenciais.

Um ano antes, pelo menos 54 pessoas morreram num deslizamento de terras num outro ponto do complexo mineiro, situado a cerca de 800 quilómetros a norte da capital.

As minas de jade são um íman para milhares de birmaneses pobres de todo o país, mas na maioria dos casos o rendimento é pequeno e os riscos elevados.

Myanmar é o maior produtor mundial de jadeíte, uma variedade de jade extraída principalmente nas montanhas Kachin e particularmente procurada na vizinha China, para onde vai a maior parte das exportações.