Pelo menos 26 mortos em naufrágio nas Filipinas

O barco é um meio de transporte essencial nas Filipinas © Jam Sta Rosa/AFP

Por Lusa 28 Julho, 2023 • 08:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 26 pessoas morreram na sequência do naufrágio de um pequeno barco, num lago perto de Manila, Filipinas, na quinta-feira, indicou um novo balanço das autoridades.

Ainda não se sabe quantas pessoas seguiam a bordo do M/B Princess Aya, que virou, após uma rajada repentina de vento, em Laguna de Bay, na província de Rizal, a leste de Manila, disseram as autoridades.

Na sequência da rajada, os passageiros correram para um dos lados da embarcação, que se inclinou, virando pouco depois de deixar o cais, na cidade de Binangonan, de acordo com fontes da polícia e da guarda costeira.

O acidente ocorreu a cerca de 46 metros da costa, referiram as autoridades numa conferência de imprensa.

A polícia da província de Rizal disse ter lançado de imediato operações socorro, com a ajuda da guarda costeira e de outras autoridades locais, mas que pelo menos 26 pessoas se afogaram, sendo que 40 foram resgatadas com vida.

O barco devia transportar um máximo de 42 passageiros e tripulantes, mas estava sobrecarregado, disse aos jornalistas o responsável da guarda costeira Hostillo Arturo Cornelio. "Presumimos que possa haver mais", declarou.

Cornelio indicou que os investigadores também vão analisar informações que dão conta que passageiros não estavam a usar coletes salva-vidas, conforme exigem as normas de segurança.

O barco é um meio de transporte essencial nas Filipinas, um arquipélago de mais de sete mil ilhas, e os acidentes são frequentes, principalmente com os pequenos barcos de madeira que se deslocam entre ilhas.

Pelo menos nove pessoas morreram na sequência da passagem do tufão Doksuri, na maioria devido a aluimentos de terras, inundações e queda de árvores.

Ventos violentos e chuvas torrenciais atingiram as pouco povoadas ilhas Babuyan e as províncias do norte do país.

Em Macau, todos os sinais de tempestade foram cancelados esta sexta-feira às 12h30 (05h30 em Lisboa), de acordo com o 'site' da Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.