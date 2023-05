Pelo menos 27 desaparecidos em mina no Peru

© Wikimedia Commons

Por Lusa 07 Maio, 2023 • 09:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 27 pessoas estão desaparecidas no Peru depois de um incêndio numa mina no sábado, aparentemente causado por um curto-circuito, informou o governo regional de Arequipa em comunicado.

O acidente ocorreu na mina Yanaquihua "Esperanza I", na província de Condesuyos, em Arequipa, nas primeiras horas da manhã de sábado. Um curto-circuito terá provocado um incêndio no interior do túnel, colocando em risco a vida dos trabalhadores.

O governo peruano deu conta do acidente no sábado à noite e ainda se desconhece o número de vítimas mortais.

"O pessoal da polícia está no distrito de Yanaquihua para apoiar o resgate dos corpos dos mineiros que morreram num poço na província de Condesuyos, Arequipa", disse o Ministério do Interior no Twitter.

Os meios de comunicação locais indicaram que, no momento do curto-circuito, havia pessoal a trabalhar a 80 metros de profundidade.

Três socorristas ficaram feridos.

A mina pertence à Yanaquihua S.A.C..