Pelo menos 300 norte-americanos ainda por retirar do Afeganistão

Pelo menos 300 norte-americanos aguardam ainda retirada do Afeganistão, declarou este domingo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, no canal televisivo norte-americano ABC.

Antony Blinken disse este domingo que os EUA estão a trabalhar de forma "incansável" para retirar do Afeganistão os cidadãos americanos nos próximos dias e horas. O prazo de retirada dos EUA do Afeganistão está marcado para 31 de agosto.

"Cerca de 114.400 pessoas, incluindo quase 5.500 cidadãos americanos, foram evacuadas do Afeganistão numa gigantesca ponte aérea desde 14 de agosto, data da véspera da captura de Cabul pelos talibãs.

Os cidadãos norte-americanos "não ficarão presos no Afeganistão", asseverou, por sua vez, o assessor de segurança nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, à Fox, sem especificar o número.

"Vamos garantir que tenhamos um mecanismo para tirá-los do país se quiserem voltar ", acrescentou Jake Sullivan, referindo que "os talibãs assumiram compromissos a esse respeito".

Referindo-se à ofensiva dos EUA no sábado em retaliação ao ataque da última quinta-feira, que matou mais de 100 pessoas, incluindo 13 militares dos EUA, Jake Sullivan disse que os alvos, dois dos quais foram mortos e um ferido, "eram operacionais e organizadores envolvidos no transporte e fabricação de dispositivos explosivos ".

Esses alvos pertenciam ao grupo do Estado Islâmico, cuja filial do Estado Islâmico em Khorasan (EI-K) assumiu a responsabilidade pelo ataque.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desloca-se hoje à base em Dover, Delaware, para prestar homenagem aos 13 soldados norte-americanos mortos em Cabul, a capital afegã.

Uma explosão provocada por um 'rocket' matou uma criança hoje à tarde em Cabul, três dias após o ataque no aeroporto afegão de Cabul, onde vários países estão a concluir as suas operações de retirada.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), um responsável da polícia afegã declarou que um 'rocket' atingiu um bairro a noroeste do aeroporto internacional de Cabul e provocou a morte de uma criança. Não houve ainda reivindicação do ataque.