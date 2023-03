Pelo menos 35 mortos após colapso do chão de um templo na Índia

© Sam Panthaky/AFP (arquivo)

Pelo menos 35 pessoas morreram, esta sexta-feira, após o colapso do chão de um templo Hindu, na Índia. Segundo a agência de notícias AFP, as operações de busca e salvamento ainda estão em curso, estando uma pessoa ainda desaparecida.

"Trinta e cinco pessoas morreram. Uma pessoa ainda está desaparecida. As operações de salvamento estão a decorrer", disse a magistrada distrital de Indore Ilayaraja T. à AFP.

Há ainda vários feridos que foram levados para o hospital.

O templo foi construído em cima de um poço, ao qual os fiéis acediam por uma escada para um banho sagrado. Toda a estrutura colapsou e as testemunhas citadas pela AFP descrevem o palco da tragédia como um emaranhado de aço.

Este acidente aconteceu durante um feriado religioso importante, em Indore, no estado de Madhya Pradesh.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, diz estar "extremamente magoado" com a notícia do colapso.

"O governo do estado está a liderar os trabalhos de salvamento e socorro a um ritmo rápido", adiantou o chefe de Governo indiano, dando as condolências às famílias das vítimas.

Segundo o gabinete de Modi, serão pagas indemnizações de 200.000 rupias (aproximadamente 2200 euros) aos familiares mais próximos das vítimas mortais.

Já Narottam Mishra, ministro do Interior do estado de Madhya Pradesh, avançou que foi lançada uma investigação sobre as causas do acidente.

Acidentes mortais são comuns em locais de culto na Índia durante grandes festividades religiosas. Em 2016, mais de cem pessoas morreram após uma explosão causada por fogo-de-artifício num templo que marcava o ano novo hindu. Três anos antes, em 2013, outras 115 pessoas morreram na sequência de uma debandada numa ponte perto de um templo em Madhya Pradesh.