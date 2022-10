Pelo menos 35 mortos após queda de ponte na Índia

Vista aérea da cidade de Morbi © Google Maps

Por Gonçalo Teles com agências 30 Outubro, 2022 • 16:22

A queda de uma ponte suspensa este domingo, na Índia, matou pelo menos 35 pessoas, avançam os meios de comunicação do país, citados pela agência France-Presse (AFP). De acordo com as autoridades locais, no momento do colapso haveria centenas de pessoas sobre a Ponte de Morbi, no estado de Gujarat.

As autoridades indianas confirmaram já a morte de 35 pessoas, prosseguindo as operações de resgate, segundo adiantou o ministro da Habitação e do Desenvolvimento Rural de Gujarat, Brijesh Merja, citado pela agência EFE.

A infraestrutura, que remonta à época da ocupação britânica da Índia, esteve em obras por vários meses e tinha sido reaberta ao público há apenas quatro dias.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi, natural de Gujarat, estava a fazer uma visita à região e já anunciou que haverá ajudas pelos mortos e feridos que resultarem do acidente, apelando à "mobilização urgente de equipas de resgate".

A agência de notícias indiana PTI refere que se encontravam na ponte suspensa várias mulheres e crianças.