Pelo menos 36 mortos após temporal no estado brasileiro de São Paulo

Por Lusa 20 Fevereiro, 2023 • 05:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 36 pessoas morreram e centenas foram obrigadas a abandonar as habitações devido às fortes chuvas que atingiram o estado brasileiro de São Paulo, de acordo com um novo balanço das autoridades locais. O anterior balanço apontava para 24 mortos.

Mais de 600 pessoas deixaram as suas casas, havendo registo de 228 desalojados acolhidos por familiares e 338 encaminhados para zonas abertas para acolher as pessoas atingidas pelas fortes chuvas. O governador do estado de São Paulo decretou estado de calamidade nas cidades de São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga.

O presidente da Câmara de São Sebastião, Felipe Augusto, citado pelo portal de notícias G1, indicou que havia várias pessoas presas debaixo dos escombros de casas destruídas pelo temporal e que tinham sido registados aluimentos de terras.

Em vários locais do litoral de São Paulo há falhas nas redes de abastecimento de água e de eletricidade, várias estradas cortadas e carros submersos.