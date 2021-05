Pelo menos 37 mortos em naufrágio na costa da Índia

A Marinha indiana prossegue as buscas pelos desaparecidos © AFP

O naufrágio de uma embarcação na costa ocidental da Índia fez pelo menos 37 mortes, prosseguindo as buscas por mais 40 desaparecidos, segundo um novo balanço divulgado pelas autoridades.

O anterior balanço apontava para 27 mortos e 96 desaparecidos, na sequência da passagem do ciclone Tauktae, no início desta semana.

O navio, que naufragou ao largo de Mumbai, capital do estado de Maharashtra, tinha 273 pessoas a bordo e ficou à deriva devido aos fortes ventos que se abateram na costa ocidental da Índia.

O ciclone Tauktae, que obrigou a retirar mais de 200.000 pessoas de zonas de risco, tocou terra na segunda-feira em Gujarat, com rajadas até 185 km/hora, segundo o departamento meteorológico indiano.

Mais de 16.500 casas sofreram danos, 40.000 árvores foram arrancadas e 2.400 localidades ficaram sem eletricidade.

A tempestade tropical, a mais forte a afetar a região em décadas, fez vítimas nos estados de Kerala, Goa, Maharashtra e Gujarat.

O nível do mar subiu três metros ao longo da costa, informaram as autoridades meteorológicas da cidade costeira de Diu, com ventos de 133km/h.

A costa ocidental da Índia é muitas vezes assolada por ciclones devastadores, mas a mudança dos padrões climáticos fez com que estes se tornassem mais intensos, em vez de mais frequentes.

Em maio de 2020, também durante a pandemia de covid-19, uma centena de pessoas morreu devido ao ciclone Amphan, a tempestade mais poderosa que atingiu o leste da Índia em mais de uma década, que devastou a região e deixou milhões sem energia.