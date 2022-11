Pelo menos 38 mortos em incêndio numa empresa de produtos químicos na China

© Reprodução Twitter

Um incêndio ocorrido nas instalações de uma empresa que lida com produtos químicos e outros bens industriais, na província de Henan, no centro da China, causou a morte a 38 pessoas, informaram esta terça-feira as autoridades locais.

Em comunicado, o governo da cidade de Anyang acrescentou que duas pessoas ficaram feridas, durante o incidente, ocorrido na segunda-feira.

Os bombeiros levaram cerca de três horas e meia para controlar o incêndio, que começou cerca das 16h30 na China (08h30, em Lisboa).

Imagens difundidas pela televisão estatal CCTV mostram chamas e fumo a sair do que parece ser um edifício de dois andares tomado pelo fogo. Fotos noturnas mostram os bombeiros a examinar o que restou da estrutura, com uma escada de extensão e luzes.

A fire at a factory in the central Chinese city of Anyang has killed 36 people, left two others missing and sent another two to hospital. pic.twitter.com/nrvGchoLzL - South China Morning Post (@SCMPNews) November 22, 2022

As autoridades não detalharam a causa do incêndio.

A China tem um histórico alargado de acidentes industriais mortais, causados pela fraca implementação de medidas de segurança, alimentadas pela concorrência entre empresas e corrupção nos organismos encarregues da supervisão.

Más condições de armazenamento, saídas de emergência trancadas e falta de equipamento de combate a incêndios são frequentemente citadas como causas diretas.

As informações disponíveis 'online' sobre a empresa proprietária do edifício, a Kaixinda, revelam que se trata de um grossista que lida com uma ampla gama de produtos industriais, incluindo produtos químicos especializados.

Uma grande explosão, em 2015, num depósito de produtos químicos na cidade portuária de Tianjin, no norte da China, resultou na morte de 173 pessoas.