Pelo menos 43 migrantes resgatados na costa de Espanha

Por Lusa 11 Abril, 2023 • 10:31

Pelo menos 43 migrantes que estavam a bordo de uma pequena embarcação foram resgatados esta terça-feira pelo navio Salvamar Leo, do Salvamento Marítimo espanhol, ao largo da costa de Alicante, no sul de Espanha.

De acordo com uma fonte da Cruz Vermelha, na embarcação estavam 28 homens, 10 mulheres e cinco raparigas menores, aparentemente em bom estado de saúde, embora tenham recebido cuidados médicos no porto de Alicante, no sul de Espanha.

As autoridades espanholas mobilizaram a Equipa de Reposta Imediata de Emergências (ERIE AHI), composta por um chefe de equipa, dois técnicos de emergências sanitárias, dois interpretes de árabe, dois socorristas terrestres e uma ambulância com suporte de vida básico para assistir os migrantes resgatados.

Estes 43 migrantes somam-se aos mais de 400 que, desde a sexta-feira, chegaram de diferentes pontos da costa espanhola, nomeadamente nas Ilhas Canárias, Andaluzia, Múrcia e Ilhas Baleares.

Nas últimas horas, 23 pessoas chegaram a Formentera em dois barcos diferentes, outras 17 alcançaram o cabo de Gata (Andaluzia) e cerca de 50 foram resgatadas ao largo de Cartagena (Múrcia).