Pelo menos 44 subsaarianos morrem em naufrágio a sul de Marrocos

Até sábado à tarde foram retirados os corpos de três mulheres e dois bebés © AFP

Pelo menos 44 migrantes subsaarianos, incluindo mulheres e bebés, morreram afogados na sexta-feira no oceano Atlântico, perto da cidade costeira de Tarfaya, no sul de Marrocos, quando tentavam chegar às Canárias, indicaram várias associações.

A porta-voz do grupo de defesa de migrantes Caminando Fronteras, Helena Maleno, informou que no total 70 pessoas, entre as quais 16 mulheres e sete bebés, estavam a bordo da embarcação no momento do naufrágio.

Segundo a mesma fonte, até sábado à tarde foram retirados os corpos de três mulheres e dois bebés, que foram para uma morgue no Saara Ocidental.

Fontes da comunidade subsaariana em Marrocos disseram à agência Efe que a maioria das vítimas seria originária da Costa de Marfim, Senegal e Guiné-Conacri e a embarcação em que seguiam naufragou devido a um temporal.

As autoridades marroquinas não se pronunciaram até agora sobre o ocorrido.