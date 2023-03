Pelo menos 50 mil pessoas manifestam-se na Grécia após acidente ferroviário. Veja as imagens

Por Lusa 08 Março, 2023 • 14:26 Partilhar este artigo Facebook

Pelo menos 50 mil pessoas manifestaram-se esta quarta-feira em toda a Grécia após o desastre de comboio que há uma semana deixou 57 mortos e levantou uma onda de indignação no país, de acordo com um porta-voz da polícia grega.

Em Atenas, pelo menos 40 mil pessoas reuniram-se no centro da cidade, declarou um porta-voz da polícia à agência de notícias AFP, enquanto 15 mil manifestantes protestaram em Tessalónica, a segunda maior cidade do país, segundo a polícia local.

Na manifestação em Atenas, vários cartazes pediam a demissão do Governo do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, por considerarem calamitosa a gestão de todo o caso envolvendo a colisão dos comboios, que ocorreu próximo da cidade de Larissa, a 350 quilómetros ao norte de Atenas, em 28 de fevereiro.

O chefe da estação de Larissa, que assumiu a responsabilidade pelo acidente, foi detido pela polícia.

A Grécia também está em grande parte parada esta quarta-feira devido a uma greve massiva nos setores público e privado, quando o estado de degradação da rede ferroviária e falhas técnicas foram apontadas para explicar a colisão frontal entre os dois comboios em 28 de fevereiro.

Dezenas de universidades nas principais cidades gregas foram ocupadas esta quarta-feira por estudantes que pediram justiça em relação ao acidente ferroviário e protestaram contra o Governo grego, que responsabilizaram pela falta de segurança na rede ferroviária.

"Vamos derrubá-los", "Assassinos", eram frases escritas numa faixa gigante que os estudantes penduraram na reitoria da Universidade de Atenas.

Para esta quarta-feira foi convocada uma greve geral de 24 horas no setor público e já era esperada uma grande mobilização em Atenas, assim como em Tessalónica, destino final do comboio de passageiros que esteve envolvido no acidente de 28 de fevereiro.

A greve foi convocada pelo sindicato dos funcionários públicos (ADEDI) e conta com a adesão dos trabalhadores dos setores marítimos e transportes urbanos, além de médicos, professores e atores, que se uniram ao protesto dos funcionários das ferrovias, que entraram no oitavo dia consecutivo de greve para exigir a modernização das ferrovias do país.

A capital grega acordou esta quarta-feira sem metro, autocarro ou elétricos. Além disso, no porto de Pireu, próximo de Atenas, não há barcos ou ferries.

O ADEDI especificou em comunicado que os trabalhadores exigem "que as políticas de privatizações sejam encerradas" no setor ferroviário e "que sejam investigadas as verdadeiras responsabilidades pelo crime", numa referência ao choque dos comboios, que causou 57 mortes e ainda dezenas de feridos.

O primeiro-ministro grego admitiu no domingo a falta de medidas de segurança e de sistemas de controlo automatizados na rede ferroviária e pediu " perdão" a todos os gregos.

Esta quarta-feira, o Governo grego anunciou que pretende retomar a circulação dos comboios no país o mais rápido possível, mas admitiu que tal não acontecerá até que sejam adotadas mais medidas de segurança.

"Pretendemos retomar a circulação o mais rápido possível, provavelmente até ao final do mês", afirmou numa conferência de imprensa o ministro de Estado grego, Yorgos Yerapetritis, que assumiu interinamente o Ministério dos Transportes após a renúncia de Konstantinos Karamanlis.

Esta quarta-feira, especialistas da Comissão Europeia (CE) e da Agência Ferroviária da União Europeia (ERA, sigla em inglês) chegam à Grécia para oferecer suporte técnico ao Governo grego em relação à modernização das ferrovias.