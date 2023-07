Pelo menos 55 mortos em duas semanas de chuva no Paquistão

Em Lahore, no leste do país, a precipitação atingiu níveis recordes na quarta-feira © Sam Panthaky/AFP (arquivo)

As chuvas de monção no Paquistão causaram 55 mortos nas duas últimas semanas, indicaram esta sexta-feira as autoridades paquistanesas.

Em Lahore, no leste do país, a precipitação atingiu níveis recordes na quarta-feira, quando se registaram 19 mortos devido ao desabamento de telhados e eletrocussão, indicaram.

A agência de meteorologia paquistanesa alertou para a possibilidade de mais chuvas atingirem a cidade.

Pelo menos oito crianças morreram num aluimento de terras em Shangla, na província de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão, disseram as autoridades locais.

As equipas de socorro estavam a tentar remover a lama, com receio de que outras crianças estivessem soterradas.

As fortes chuvas também se fizeram sentir nas província de Punjab, Jhelum e Chenab, levando a agência de gestão de catástrofes a ficar em alerta máximo por receio de inundações repentinas.

No ano passado, mais de 1700 pessoas morreram em inundações no Paquistão. Em 2022, as inundações causaram danos no valor de 30 mil milhões de dólares (18,3 mil milhões de euros) no país.