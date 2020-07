Pelo menos 555 mil mortos e mais de 12,2 milhões de infetados com Covid-19 no mundo

Hyderabad, na Índia © AFP

Por Lusa 10 Julho, 2020 • 13:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 555.036 pessoas e infetou mais de 12,2 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 11h00 de Lisboa, já morreram pelo menos 544.311 pessoas e há mais de 12.289.840 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 6.565.600 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 133.291 e 3.118.168 casos, respetivamente. Pelo menos 969.111 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 69.184 mortes para 1.755.779 casos, Reino Unido com 44.602 mortes (287.621 casos), Itália com 34.926 mortes (242.363 casos) e México com 33.526 mortos (282.283 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.585 casos (quatro novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.609 recuperações.

A Europa totalizou 201.523 mortes para 2.795.751 casos, Estados Unidos e Canadá 142.074 mortes (3.224.911 casos), América Latina e Caraíbas 138.136 mortes (3.181.209 casos), Ásia 41.368 mortes (1.654.407 casos), Médio Oriente 19.403 mortes (881.789 casos), África 12.397 mortes (540.845 casos) e Oceânia 135 mortes (10.929 casos).

A AFP avisa que devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia dos dados, os valores de aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19