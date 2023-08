Pelo menos 93 pessoas morreram nos incêndios no Havai. Procuradora-geral abre investigação

© Getty Images via AFP

Por Lusa/TSF 13 Agosto, 2023 • 09:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 93 pessoas morreram nos incêndios que atingiram a ilha norte-americana de Maui, no arquipélago do Havai, segundo o novo balanço divulgado este sábado pelas autoridades locais.

"Registámos 93 mortos. (...) Mas [o número] vai continuar a aumentar. Queremos que as pessoas se preparem para isso", disse aos jornalistas o governador do Estado do Havai, John Greene.

O anterior balanço apontava para 89 mortos.

A procuradora-geral do Havai vai fazer uma investigação exaustiva das decisões tomadas antes, durante e depois dos incêndios. Anna Lopez anunciou a abertura da investigação numa altura em que começam a ouvir-se críticas ao combate aos fogos e à falta de avisos à população.

Além das vítimas mortais, há também a registar quase duas mil casas destruídas e mais de seis mil milhões de euros de prejuízos.

A Agência Federal de Gestão de Emergências adiantou que já conseguiu reservar nos hotéis da ilha 500 quartos para pessoas deslocadas e outros 500 quartos para o pessoal da Proteção Civil.

A rede de comunicações da ilha continua deficitária, com 30 torres de telemóvel desligadas. Espera-se que as quebras de energia durem várias semanas no oeste da ilha de Maui.

Estes incêndios são mesmo os mais mortíferos nos EUA em mais de 100 anos, superando o de Camp Fire, no estado da Califórnia, que causou 85 mortos e reduziu a cinzas a cidade de Paradise.

* Atualizado às 10h00