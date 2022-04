Treze feridos em ataque no metro de Brooklyn. Polícia diz que "não há explosivos ativos"

Por Carolina Rico 12 Abril, 2022 • 14:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas, cinco das quais baleadas durante um ataque esta manhã (início da tarde em Lisboa) na estação de metro de Brooklyn, em Nova Iorque, Estados Unidos.

Segundo o The New York Times, a polícia procura um homem suspeito que, na altura do ataque, estaria a usar um fato de trabalho cor de laranja e uma máscara de gás.

Vários meios de comunicação norte-americanos dizem que foram encontrados no local vários explosivos por detonar. No Twitter, a polícia confirma que "não há neste momento dispositivos explosivos ativos".

Os bombeiros foram os primeiros a chegar ao local, após relatos de fumo na estação da Rua 36 com a Quarta Avenida, que serve as linhas D, N e R do metro nova-iorquino.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o pânico dos passageiros ao sair de uma carruagem coberta de fumo.

O ataque ocorreu durante a hora de ponta, pelas 8h30 (hora local, 13h30 em Lisboa), motivando atrasos em várias ligações de metro.

A polícia de Nova Iorque pediu à população que se mantivesse afastada do local.

Em atualização