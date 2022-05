Pelo menos cinco pessoas morreram no Canadá devido a forte tempestade

© AFP

Pelo menos cinco pessoas morreram no Canadá na sequência de uma forte tempestade que atingiu na tarde de sábado partes das províncias de Ontário e Quebec, no leste do país, informaram este domingo as autoridades.

A tempestade, com rajadas de vento até 132 quilómetros por hora, também deixou centenas de milhares de pessoas sem energia.

As fortes rajadas de vento fizeram com que árvores e linhas elétricas caíssem.

A Hydro One, que fornece eletricidade a Ontário, disse que cerca de 260.000 clientes ficaram sem energia até à manhã deste domingo.

Hydro Ottawa, o distribuidor de eletricidade na capital canadiana, disse que as falhas de energia afetaram cerca de 170.000 clientes devido à queda das linhas.

Pelo menos duas pessoas morreram em Otava e perto da capital canadiana, menquanto na província do Quebec a polícia de Gatineau informou que uma mulher de 51 anos morreu quando o vento e o mau tempo afundaram um barco no rio Ottawa.

Duas outras pessoas, uma delas uma mulher de 70 anos, morreram nas proximidades de Toronto devido à queda de árvores.

A cidade de Uxbridge, a cerca de 80 quilómetros a nordeste de Toronto, declarou estado de emergência devido aos danos causados pela tempestade, que por vezes atingiu a intensidade de um pequeno tornado, segundo o Serviço Meteorológico do Canadá.