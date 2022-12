Incêndio num prédio em Lyon faz pelo menos dez mortos, incluindo cinco crianças

Pelo menos dez pessoas morreram, entre elas cinco crianças, devido a um incêndio em Lyon, em França © Olivier Chassignole/AFP

Pelo menos dez pessoas perderam a vida, entre elas cinco crianças, devido a um incêndio, num edifício em Lyon, França. Há quatro pessoas entre a vida e a morte e 10 feridos, entre eles dois bombeiros. "O balanço do incêndio é pesado", afirmou o ministro do interior, Gerald Damanin.

Quatro pessoas estão em emergência absoluta e outras dez ficaram levemente feridas, incluindo dois bombeiros. O incêndio aconteceu esta sexta-feira, ao início da noite, num prédio residencial em Vaulx-en-Velin, perto de Lyon.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, indicou, durante uma conferência de imprensa, que as crianças que morreram tinham entre três e 15 anos. "O balanço é, segundo o presidente da câmara no local, definitivo, infelizmente dez pessoas terão morrido, entre elas cinco crianças com idade entre os 3 e 15 anos. Quatro pessoas teriam sido gravemente feridas neste incêndio do qual ainda não se conhecem as causas, mas as investigações, certamente, poderão evocar o que aconteceu", indicou.

A origem do incêndio, controlado depois da intervenção de 180 bombeiros, continua desconhecida. "180 bombeiros foram mobilizados para tentar socorrer o máximo de pessoas, em condições muito complicadas. É um choque, tendo em conta o balanço extremamente grave. Estive em contacto com o presidente da república durante toda a noite", concluiu o ministro do Interior francês.

Ainda não se conhecem as causas do incêndio, sabe-se que o alerta foi dado às 03h00 (02h00 em Lisboa), no Chemin Des Barques, em Vaulx-en-Velin, num prédio residencial de sete pisos. O incêndio foi controlado e apagado por volta das 06h00 (07h00 em Lisboa). Os bombeiros continuam no local para controlar o perímetro de segurança, que ainda não foi levantado.

* Notícia atualizada às 08h07