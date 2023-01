Pelo menos dez mortos e oito feridos em explosão no aeroporto de Cabul

Até ao momento não há reivindicação do ataque © Sohail Shahzad/EPA

Por Lusa 01 Janeiro, 2023 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma explosão no aeroporto de Cabul provocou, pelo menos, dez mortos e oito feridos, num ataque cuja autoria ainda não foi reivindicada, afirmou este domingo fonte do governo provisório dos taliban.

Um porta-voz do Ministério do Interior afegão, Abdul Nafi Tekor, afirmou, ao início da manhã, que a explosão teria ocorrido no exterior de uma casa de guarda na zona militar do aeroporto de Cabul, na altura, sem avançar com números de feridos ou mortos.

Até ao momento, não há reivindicação do ataque, embora explosões semelhantes tenham sido levadas a cabo pelo Estado Islâmico (EI) Khorasan, ramo afegão do grupo terrorista, que considera os taliban traidores da ortodoxia da 'sharia' (lei islâmica).

O Estado Islâmico (EI) Khorasan surge como a principal ameaça à estabilidade do país, embora os taliban insistam em negar que a organização armada constitua um desafio à segurança.

Em resposta a vários ataques por parte deste grupo terrorista, os taliban conduziram operações em várias partes do país numa tentativa de desmantelar o EI Khorasan.

Os taliban governam o Afeganistão desde que assumiram o controlo de Cabul, em 15 de agosto de 2021.