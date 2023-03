Pelo menos dois mortos após ataque russo a edifício residencial em Zaporijia

© AFP

Pelo menos duas pessoas morreram, esta madrugada, num ataque russo com mísseis contra um edifício residencial na cidade de Zaporijia, no sudeste ucraniano, informaram as autoridades do país.

Os russos "destruíram quase por completo um prédio de cinco andares. As pessoas estão sob os escombros. Segundo informações preliminares, duas pessoas morreram", escreveu na plataforma Telegram o secretário da Câmara Municipal de Zaporijia, Anatoly Kurtev.

O serviço estatal de emergência confirmou que foram retirados daquela área os corpos de duas pessoas sem vida.

Onze pessoas foram resgatadas e encontram-se a receber tratamento hospitalar, incluindo uma mulher grávida.

Um total de 90 pessoas, incluindo três psicólogos, e 24 unidades estão envolvidas nas operações de busca e salvamento, acrescentou o serviço de emergência.

O Presidente ucraniano disse na noite de quarta-feira, no habitual discurso à população, que as cidades e distritos na linha de frente estão sujeitos "ao bombardeamento russo todos os dias e noites".

"É um terror deliberado", notou Volodymyr Zelensky.