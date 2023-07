Pelo menos dois mortos e 28 feridos em tiroteio nos EUA

Até ao momento não há informação sobre o que esteve na origem deste novo tiroteio nos EUA © Gustavo Amador/EPA (arquivo)

Pelo menos duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas na sequência de um tiroteio numa festa de bairro em Baltimore, no estado de Maryland. Nove pessoas foram transportadas para o hospital, estando três em estado crítico, avança a CNN internacional.

O tiroteio ocorreu no bloco 800 da Avenida Gretna no início da manhã deste domingo. Até ao momento não há informação sobre o que esteve na origem deste novo tiroteio nos EUA. A polícia ainda está à procura do atirador.

O comissário interino da polícia de Baltimore, Richard Worley, afirmou que quando os agentes chegaram encontraram várias pessoas baleadas.

Já o presidente da Câmara de Baltimore, Brandon Scott, disse que a cidade está de luto pelas vítimas que se perderam e pelas pessoas que ficaram feridas e classificou o tiroteio de "imprudente" e "cobarde".

"Quero que os responsáveis me ouçam e me ouçam muito claramente: não vamos parar até vos encontrar e vamos encontrar-vos. Até lá, espero que em cada fôlego que respirarem pensem nas vidas que tiraram e pensem nas vidas em que tiveram impacto aqui esta noite", afirmou Brandon Scott, citado pela Fox Baltimore.

Centenas de pessoas estavam na zona para uma festa chamada "Brooklyn Day".