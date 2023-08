Pelo menos dois mortos e cinco desparecidos após naufrágio na Tunísia

© Fethi Belaid/AFP (arquivo)

Dois migrantes tunisinos à morreram e outros cinco estão desaparecidos após um naufrágio na noite de sexta-feira para sábado, ao largo da costa de Gabès, no sudeste da Tunísia, declarou a guarda nacional do país.

O naufrágio de um "barco com 20 tunisinos ocorreu às 02h00 locais (a mesma em Lisboa), a 120 metros da praia", disse a Guarda Nacional num comunicado, destacando que 13 pessoas foram resgatadas com vida e que as buscas continuam para encontrar outros sobreviventes.

A Guarda Nacional referiu ainda que "foram recuperados dois corpos, de um rapaz com cerca de 20 anos e outro de um bebé" de idade indeterminada.

"Foi aberta uma investigação pelo tribunal" de Gabès para "realizar a perícia" dos corpos e "determinar as circunstâncias da tragédia", segundo o comunicado de imprensa.

Mais de 1800 pessoas, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), morreram desde janeiro em naufrágios no Mediterrâneo central (entre o norte da África e a Itália), a rota migratória mais mortal do mundo, mais que o dobro do ano passado.

O último naufrágio conhecido na costa da Tunísia deixou 11 mortos e 44 desaparecidos no porto de Sfax (centro-leste), anunciaram fontes judiciais na segunda-feira passada.

A cidade tunisina de Sfax é este ano o epicentro das tentativas de cruzar o Mediterrâneo a partir da costa da Tunísia, localizada, no ponto mais próximo, a menos de 130 quilómetros da ilha italiana de Lampedusa.