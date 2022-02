Pelo menos nove mortos em operação antiterrorista dos EUA na Síria

Operação antiterrorista foi realizada pelas tropas norte-americanas © Aaref Watad/AFP

Pelo menos nove pessoas, incluindo dois menores, foram mortas numa operação antiterrorista lançada esta manhã pelas tropas norte-americanas na província de Idlib, o último reduto da oposição no noroeste da Síria, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

A ONG com sede no Reino Unido, que tem uma vasta rede de parceiros no terreno, afirmou numa declaração que a operação teve lugar na zona de Atme, muito perto da fronteira turca, onde insurgentes armados entraram em conflito com as tropas internacionais.

O Pentágono confirmou que as tropas norte-americanas "realizaram com sucesso" uma operação militar anti-terrorista no noroeste da Síria, na qual não foram registadas baixas nas suas fileiras.

"Forças de Operações Especiais sob o controlo do Comando Central dos EUA conduziram esta noite uma missão antiterrorista no noroeste da Síria. A missão foi um sucesso. Não houve baixas americanas", disse o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, numa declaração.

Kirby, que não forneceu pormenores sobre o objetivo da operação, assegurou que "serão fornecidas mais informações à medida que estas forem ficando disponíveis".