Pelo menos nove polícias mortos e 16 feridos em ataque com bomba no Paquistão

Pelo menos nove polícias morreram e 16 ficaram feridos esta segunda-feira num ataque suicida contra um camião que os transportava no sudoeste do Paquistão, disse a polícia à agência de notícias France-Presse (AFP).

"O bombista suicida estava a conduzir uma motorizada e embateu na traseira do camião", disse um responsável da polícia local Abdul Hai Aamir.

O ataque teve lugar em Dhadar, no distrito de Kacchi, cerca de 120 quilómetros a sudeste de Quetta, capital da província do Baluchistão.

O número de mortos pode aumentar, uma vez que oito dos feridos encontram-se em estado crítico, acrescentou a mesma fonte.

O Baluchistão faz fronteira com o Afeganistão e o Irão e há muito que é palco de violência étnica e separatista.

A província, a maior do Paquistão, é rica em hidrocarbonetos e minerais, mas a população, cerca de 12 milhões, queixa-se de ser marginalizada e despojada dos recursos naturais.

As tensões no Baluchistão estão relacionadas com o Corredor Económico China-Paquistão, no qual a China deverá gastar mais de 50 mil milhões de dólares (42 mil milhões de euros), com destaque para o porto de águas profundas de Gwadar.

A polícia local é regularmente alvo dos movimentos rebeldes locais ou dos talibãs paquistaneses do TTP.

A segurança no Paquistão tem-se deteriorado nos últimos meses, particularmente desde que os talibãs tomaram o poder em Cabul em agosto de 2021, sobretudo nas regiões fronteiriças com o Afeganistão.