Pelo menos oito mortos em ataque aéreo russo na Síria

Pelo menos oito combatentes antirregime foram mortos esta madrugada durante ataques aéreos russos numa zona rebelde do noroeste da Síria, anunciou esta segunda-feira o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"Os aviões de guerra russos realizaram ataques aéreos na periferia ocidental da cidade de Idleb, visando uma base militar (...), matando pelo menos oito combatentes", disse Rami Abdel Rahmane, diretor do OSDH, que está sediado no Reino Unido e possui uma extensa rede de fontes na Síria.

Um correspondente da agência de notícias France-Presse (AFP) em Idleb disse que os ataques tinham como alvo uma área agrícola na região, o último grande reduto rebelde no noroeste da Síria, parcialmente controlado pelo grupo islâmico HTS.

A Rússia é o principal apoiante do regime do Presidente, Bashar al-Assad, e tem vindo a intervir militarmente na Síria desde 2015.

A 25 de junho, os ataques russos no noroeste da Síria mataram pelo menos 13 pessoas, incluindo nove civis.

Com o apoio da Rússia e do Irão, o regime sírio reconquistou a maior parte do território perdido no início da guerra, desencadeada em 2011 pela repressão das manifestações pró-democracia.