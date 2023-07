Pelo menos oito mortos em duas explosões de carros-bomba em Aleppo

© Bakr Alkasem/AFP

Por Lusa 10 Julho, 2023 • 07:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos oito pessoas, incluindo três crianças, foram mortas esta segunda-feira em duas explosões separadas de carros-bomba na província de Aleppo, no noroeste da Síria, afirmou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

Segundo a organização não-governamental (ONG), pelo menos cinco pessoas morreram, incluindo três crianças, quando um carro-bomba explodiu perto de uma oficina de automóveis localizada na cidade de Shawa, enquanto outras dez pessoas que estavam no local ficaram feridas.

O observatório, sediado no Reino Unido mas com uma vasta rede de colaboradores no terreno, indicou que um pai e os dois filhos viajavam no carro que explodiu, sem adiantar mais detalhes.

A ONG também relatou a morte de três membros do Conselho Militar de Manbij, parte da aliança armada liderada pelos curdos das Forças Democráticas da Síria (FSD), noutro ataque com carro-bomba na cidade de Manbij, em Aleppo.

Entre as vítimas estava um comandante, que morreu com as outras duas pessoas quando um carro explodiu numa rotunda da cidade.

Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque, embora a província de Aleppo e as cidades mais próximas da fronteira com a Turquia sejam o cenário habitual deste tipo de incidentes.

A cidade de Manbij também foi um dos principais redutos do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) no norte da Síria.