Pelo menos quatro civis mortos em ataque a aldeia russa na fronteira com Ucrânia

Pelo menos quatro civis morreram na sequência de um ataque perpetrado na madrugada deste domingo com armas pesadas numa aldeia na região russa de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia.

"Mais dois aldeões foram resgatados dos escombros. Infelizmente, também morreram", disse o governador regional Alexandr Bogomaz no Telegram.

No total, "quatro civis foram mortos no ataque à cidade de Suzemka", acrescentou.

Duas outras pessoas tiveram de ser hospitalizadas devido a ferimentos e na pequena cidade foi declarado o estado de emergência.

Alexandr Bogomaz, que foi recentemente condecorado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, acusou os nacionalistas ucranianos de serem responsáveis pelo ataque.

Todas as regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia fortificaram as fronteiras com o país vizinho, mas isso não as impediu de serem alvo de ataques esporádicos, de acordo com as autoridades locais.

No sábado, um depósito de combustível também foi atacado com 'drones' no porto de Sevastopol, na Crimeia, sede da Frota Russa do Mar Negro.