Pelo menos três feridos em ataque com faca na Noruega. Suspeito já foi detido

Ataque aconteceu na mesma região onde o ano passado um homem matou cinco pessoas com arco e flecha © Lise Åserud/AFP

Pelo menos três pessoas ficaram feridas, esta sexta-feira, após terem sido esfaqueadas num ataque em Numedal, no sudeste da Noruega, avançam as agências de notícias internacionais.

De acordo com a polícia norueguesa, um dos feridos está em estado grave. Os meios de socorro foram enviados para o local.

No Twitter, as autoridades adiantam que o suspeito já foi detido, mas desconhece-se, até agora, o motivo do ataque. A polícia acredita que as pessoas podem ter sido atacadas "ao acaso".

A polícia refere-se ao ataque como uma "emergência PLIVO", ou seja, um evento violento contínuo onde vidas podem estar em perigo.

O ataque desta sexta-feira aconteceu na mesma região onde, em outubro do ano passado, um homem matou cinco pessoas utilizando um arco e flecha.

* Em atualização