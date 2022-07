Pelo menos seis mortos em derrocada de glaciar nos Alpes italianos

Alpes/Arquivo © AFP

Um grande pedaço de glaciar alpino soltou-se este domingo e deslizou por uma montanha, embatendo contra mais de uma dezena de caminhantes num trilho e matando pelo menos seis pessoas, segundo avança o jornal Corriere della Sera.

De acordo com o mesmo meio, há ainda a registar oito feridos e cerca de dez desaparecidos. O Corpo Nacional de Resgate Alpino e Cavernas escreve na rede social Twitter que a busca na área do pico de Marmolada envolvia pelo menos cinco helicópteros e cães de busca e salvamento.

Os feridos foram transportados para hospitais nas regiões de Trentino-Alto Ádige e Véneto, segundo os serviços de resgate.

Outra publicação no Twitter, das autoridades de emergência no nordeste italiano, dava conta de que pelo menos 15 caminhantes estariam na zona atingida.

O pedaço que se soltou é o cume do glaciar. Marmolada tem uma altitude de 3.300 metros e é o cume mais alto da cordilheira das Dolomitas, nos Alpes italianos.

Os serviços de resgate alpinos escreveram no Twitter que o pedaço de glaciar soltou-se perto de Punta Rocca, "no caminho normalmente usado para chegar ao pico".

Não é claro o que causou a derrocada, mas a intensa onde de calor que atinge a Itália desde o final de junho pode ser um fator de explicação, disse à RAI Walter Milan, porta-voz dos serviços de resgate alpinos.

"O calor é fora do comum", disse Milan, notando que as temperaturas nos últimos dias no pico da montanha chegaram aos 10º C.

"É um calor extremo" para o pico, disse, acrescentando ser "claramente, algo anormal".

Vídeos, entretanto, divulgados no Twitter mostram o momento em que o glaciar se soltou.

#Glacier collapses in Italian Alps - five dead according to reports#ItalianAlps pic.twitter.com/aqIRiHSDJw - Newsistaan (@newsistaan) July 3, 2022

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.



We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.



Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP - Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022

*Notícia em atualização