Pelo menos quatro mortos num ataque de bombista suicida no norte do Paquistão

Quatro pessoas morreram esta quarta-feira num posto de controlo no noroeste do Paquistão na sequência de um ataque de um bombista suicida, disseram as autoridades locais.

As vítimas mortais, dois soldados, um polícia e um civil, encontravam-se junto a um posto de controlo militar no distrito Khyber Pakhtunkhwa, província do Vaziristão que faz fronteira com o Afeganistão onde estão concentrados grupos talibãs paquistaneses conhecidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

De acordo com a polícia vários civis ficaram feridos.

Até ao momento, este ataque suicida não foi reivindicado apesar das suspeitas recaírem sobre os combatentes do TTP.

Nos últimos seis meses, o TTP intensificou os ataques, desde que pôs termo de forma unilateral ao cessar-fogo com o governo paquistanês e que tinha sido mediado pelo Afeganistão no ano passado.

Na quarta-feira, o TTP reivindicou um ataque ocorrido na terça-feira contra uma refinaria de petróleo da MOL Pakistan Oil and Gas (multinacional europeia) em Hangu, distrito de Khyber Pakhtunkhwa, junto à fronteira afegã.

No ataque de terça-feira, dois guardas morreram.

Embora seja um grupo distinto, o TTP continua a ser próximo dos talibãs afegãos, que assumiram o controlo do Afeganistão em agosto de 2021, na sequência da retirada das forças dos Estados Unidos e da NATO (incluindo Portugal), após duas décadas de guerra.