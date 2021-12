Três mortos e seis desaparecidos após colapso de prédio na Sicília

© AFP

Três pessoas morreram e seis foram dadas desaparecidas após uma explosão que causou o colapso de um edifício de quatro andares na ilha italiana da Sicília.

A Segurança Civil da cidade da Sicília disse na sua página do Facebook que está confirmada a morte de três pessoas, e não quatro, como tinha anunciado anteriormente, noticiou a agência France-Presse (AFP).

As autoridades confirmaram o resgate de duas mulheres com vida dos escombros, mas continuam as buscas na cidade de Ravanusa, com a ajuda de cães.

A explosão, seguida de um incêndio e do desabamento do edifício de quatro pisos, ocorreu às 20h30 locais de sábado (19h30 em Lisboa), e abalou a cidade de cerca de 13.600 habitantes da ilha no Mar Mediterrâneo.

Desconhece-se ainda o número de edifícios que ruíram ou ficaram danificados, depois de inicialmente as autoridades terem divulgado o desabamento de um edifício.

De acordo com o 'website' da unidade regional de proteção civil da Sicília, "estão envolvidos quatro edifícios", mas informações locais referem que terão sido afetados até 10 edifícios, segundo a AFP.

"Tudo é extremamente difícil, porque os edifícios desmoronaram-se uns sobre os outros e os escombros sobrepõem-se", disse o chefe dos bombeiros da província de Agrigento, Giuseppe Merendino, ao diário Giornale di Sicilia.

"Temos de procurar espaços entre os escombros para recuperar os desaparecidos. [...] Infelizmente, os cães não nos deram mais nenhuma indicação e temos de procurar por outros métodos", acrescentou.

Uma "enorme onda de choque" foi sentida a 100 metros de distância, disse o chefe da unidade de proteção civil da Sicília, Salvatore Cocina.

Os bombeiros confirmaram o colapso resultou de uma explosão causada "provavelmente" por uma fuga de gás.

"O gás provavelmente encontrou uma cavidade na qual se acumulou", disse Giuseppe Merendino, ao canal de televisão Rainews24. "Esta bolsa de gás terá então encontrado um gatilho acidental: uma viatura, um elevador, um aparelho elétrico", acrescentou.

O comandante dos bombeiros de Agrigento já fez saber que nos próximos dias vai ser levada a cabo uma investigação mais detalhada, referindo, desde já, que se trata de um "evento excecional."

O presidente da câmara de Ravanusa, Carmello D'Angelo, adiantou à televisão italiana que cerca de 50 moradores de prédios vizinhos tiveram de ser deslocados. Já na rede social Facebook, escreveu que houve um desastre e pediu a colaboração de todos os moradores que tiverem pás e escavadoras.

Também no Twitter, Giuseppe Conte, presidente do Movimento Cinco Estrelas e antigo primeiro-ministro italiano, reagiu à tragédia, agradecendo às autoridades que estão no terreno.

* Notícia atualizada às 12h20