Pelo menos seis feridos em tiroteio na Universidade de Cabul

As forças de segurança bloquearam as estradas com ligação ao campus © AFP

Por Lusa 02 Novembro, 2020 • 11:43

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas num tiroteio esta manhã na Universidade de Cabul, no Afeganistão, após homens armados terem invadido as instalações do campus, entretanto cercado pela polícia.

Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde Pública, Akmal Samsor, pelo menos seis pessoas ficaram feridas.

Por seu lado, o porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian, disse que o tiroteio ainda continua.

Os órgãos de comunicação afegãos informaram que estava a decorrer uma exposição de livros na universidade com a presença de vários dignitários no momento do tiroteio.

As estações de televisão locais Tolo e Ariana descreveram o evento como uma feira de livros conjunta afegã-iraniana, embora as autoridades afegãs até agora não tenham confirmado esta informação.

O professor universitário Zabiullah Haidari disse a uma estação de TV local (Ariana) que as aulas estavam a decorrer quando o tiroteio começou. Funcionários da universidade e pessoal de segurança escoltaram alunos para fora do campus, acrescentou.

As forças de segurança bloquearam as estradas com ligação ao campus, enquanto várias famílias desesperadas tentavam chegar até aos seus filhos na universidade.

Nenhum grupo assumiu imediatamente a responsabilidade pelo ataque, embora os talibãs tenham emitido um comunicado dizendo que não estavam envolvidos.

No ano passado, uma bomba colocada do lado de fora dos portões do campus da Universidade de Cabul matou oito pessoas. Em 2016, homens armados atacaram a Universidade Americana de Cabul, matando 13 pessoas.

No mês passado, o grupo radical Estado Islâmico enviou um terrorista suicida a um centro educacional no bairro de Dasht-e-Barchi, dominado por xiitas, matando 24 estudantes e ferindo mais de 100.

A violência tem-se mantido e níveis elevados no Afeganistão, mesmo enquanto os talibãs e uma equipa de negociação nomeada pelo governo discutem um acordo de paz para encerrar mais de quatro décadas de guerra no país.

As negociações têm sido dolorosamente lentas e, apesar das repetidas demandas por uma redução da violência, o caos continua inabalável.

Um acordo entre os Estados Unidos e os talibãs, em fevereiro, preparou o cenário para as negociações de paz atualmente em andamento em Doha. O acordo também permite a retirada das tropas dos EUA e da NATO do Afeganistão.

Enquanto isso, nesta segunda-feira, um veículo pisou uma mina à beira de uma estrada na província de Helmand, no sul do país, matando pelo menos sete civis, a maioria mulheres e crianças, disse o porta-voz do governador da província, Omer Zwak.