Pelo menos seis mortos e 12 feridos em ataque suicida no Afeganistão

Seis pessoas morreram e 12 ficaram feridas esta segunda-feira num ataque suicida perto do Ministério dos Negócios Estrangeiros afegão, em Cabul, disseram fontes oficiais e testemunhas à agência de notícias EFE.

"Um bombista suicida foi detido pelas forças de segurança antes de atingir o seu objetivo, um posto de controlo, e detonou os explosivos que carregava, matando seis pessoas e ferindo várias outras", declarou Khalid Zadran, porta-voz da polícia da capital, na rede social Twitter.

A televisão afegã Tolo News informou que pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, citando a organização não-governamental (ONG) italiana Emergency, que coordena um dos principais hospitais da capital.

"Aconteceu uma explosão muito forte que abalou toda a área, que agora está bloqueada pelas forças de segurança", confirmou à EFE Haseebullah, um comerciante da área.

O ataque suicida ocorre depois de o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) ter assumido em janeiro a responsabilidade por um ataque a bomba também em frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros afegão, que deixou cinco mortos, segundo dados oficiais.

O Estado Islâmico é uma das principais ameaças à segurança no Afeganistão após a ascensão ao poder dos fundamentalistas talibãs em agosto de 2021.

Diante do aumento destes tipos de ataques reivindicados pelo EI, as forças de segurança afegãs intensificaram o número de operações para desmantelar os esconderijos do grupo 'jihadista' em todo o país.

Nesta segunda-feira, a Direção-Geral de Informação (DGI) do Governo talibã anunciou a morte de pelo menos três proeminentes membros do EI em várias operações realizadas nas últimas semanas no norte do Afeganistão.