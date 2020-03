Pelo menos seis mortos e 16 desaparecidos em naufrágio no Brasil

Embarcação Anna Karoline III, que naufragou este sábado © Reprodução

Pelo menos seis pessoas morreram, 46 foram resgatadas com vida e 16 estão desaparecidas na sequência do naufrágio de uma embarcação que navegava no rio Jarí, afluente do Amazonas, informaram fontes oficiais no Brasil.

O naufrágio ocorreu no sábado, sem que se conheça ainda o número exato de passageiros e tripulantes da embarcação, com capacidade para 242 pessoas.

De acordo com relatos de passageiros resgatados, citados pela agência Efe, calcula-se que 16 pessoas continuem desaparecidas, uma vez que o registo de ocupantes não foi entregue quando o barco zarpou, levando entre 60 e 70 pessoas a bordo, aproximadamente.

O barco tinha partido na sexta-feira à noite do porto fluvial de Santana, a 17 quilómetros de Macapá, capital do estado de Amapá, com destino a Santarém, no Pará, mas ao início da manhã de sábado houve um pedido de auxílio do comandante.

De acordo com informações preliminares, o comandante do navio relatou que antes do naufrágio a embarcação enfrentava uma tempestade e ventos fortes.

Várias equipas com barcos e dois meios aéreos foram deslocados para o local para resgatar os sobreviventes e procurar os desaparecidos.

A Marinha do Brasil iniciou investigações para determinar as causas do acidente e enviou peritos para o local.