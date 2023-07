Pelo menos sete feridos em atropelamento em Tel Aviv. Hamas reivindica ataque

Por Carolina Rico 04 Julho, 2023 • 12:30 Partilhar este artigo Facebook

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, três das quais em estado grave, num ataque em Tel Aviv, Israel, esta terça-feira.

Um homem terá atropelado deliberadamente um grupo de pessoas, conduzindo um carro no passeio junto a um centro comercial da cidade. Depois, saiu do carro e esfaqueou várias vítimas com um objeto afiado, antes de ser abatido pela polícia, avança a BBC, citando as autoridades locais.

O ataque foi reivindicado pelo Hamas, numa resposta ao ataque israelita contra o campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, numa operação de larga escala em que morreram pelo menos oito pessoas desde segunda-feira.

O porta-voz do grupo islâmico, Muhammad Hamadeh, disse que a ação "heroica" em Tel Aviv fi uma "resposta natural ao massacre" do povo palestiniano e um ato de "autodefesa legítima" perante a ocupação de Israel.

"O ocupante tem de se preparar para contar os seus mortos e feridos, porque o sangue das nossas crianças não é barato", ameaçou o representante do Hamas.

Isto depois da operação militar israelita no campo de refugiados de Jenin ter provocado oito mortos e mais de 50 feridos, incluindo crianças.

Além das vítimas de Jenin, um palestiniano de 21 anos, Mohamed Imad Hasanein, foi baleado na cabeça em Al Bireh, no centro da Cisjordânia.

Notícia em atualização