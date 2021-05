Pelo menos sete mortos após derrocada em mina na Indonésia

Acesso à mina está dificultado © Glenn Arcos/AFP

Por Lusa 11 Maio, 2021 • 10:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos sete pessoas morreram e uma continua desaparecida devido à derrocada ocorrida numa mina de ouro na província indonésia de Sumatra Oriental, no oeste do arquipélago, informaram as equipas de emergência locais.

As duras condições meteorológicas e o difícil acesso à mina estão a dificultar a recuperação dos corpos e a localização da pessoa desaparecida.

Outras nove pessoas ficaram feridas no deslizamento de terra que ocorreu na segunda-feira devido às fortes chuvas que caem desde o fim de semana, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB) num comunicado.

Há duas semanas, outras 10 pessoas perderam a vida quando um deslizamento de terra e pedras atingiu o estaleiro de obras de uma hidroelétrica na província de Sumatra do Norte.

As inundações e deslizamentos de terra afetam a Indonésia todos os anos durante a estação das chuvas, cujo pico ocorre entre dezembro e fevereiro.