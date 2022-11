Pelo menos sete mortos devido a deslizamentos de terras na Venezuela

© Miguel Gutierrez/EPA (arquivo)

Pelo menos sete pessoas morreram no Estado costeiro de Anzoátegui no leste da Venezuela devido a deslizamentos de terras e inundações causadas por fortes chuvas, anunciaram as autoridades regionais na sexta-feira.

Seis corpos foram encontrados na cidade de Puerto La Cruz, e outro, o de uma criança, foi encontrado na cidade vizinha de Guanta, disse o governador do Estado, Luis Marcano.

Quase 80 pessoas morreram no país nas últimas semanas devido a fortes chuvas, incluindo 54 num deslizamento de terras em 8 de outubro em Las Tejerías, uma cidade no Estado do centro-norte de Aragua, de acordo com relatórios oficiais.

Mil agentes de salvamento, voluntários e funcionários públicos foram destacados para Anzoátegui.