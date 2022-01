Pelo menos sete mortos em derrocada num lago em Minas Gerais

O acidente ocorreu no Lago Furnas, um ponto turístico no município de Capitólio, em Minas Gerais © AFP

Pelo menos sete pessoas morreram e três estão desaparecidas na sequência da queda de uma parede rochosa de um desfiladeiro sobre barcos de turismo num lago do estado de Minas Gerais, Brasil, informaram as autoridades em novo balaço.

O anterior balanço apontava para cinco mortos e 20 desaparecidos, para além de 32 feridos.

O número de pessoas desaparecidas foi inicialmente estimado com base em testemunhos, agências turísticas e familiares, disse o corpo de bombeiros.

O acidente ocorreu cerca das 11h00 locais (14h00 em Portugal continental) no Lago Furnas, um ponto turístico no município de Capitólio, quando um grande bloco de pedra caiu de uma altura de cinco metros sobre três embarcações.

Nove dos feridos foram hospitalizados, de acordo com os bombeiros, que intervieram no local com vários equipamentos e uma equipa de mergulhadores. A busca foi interrompida à noite por razões de segurança e retomada no dia seguinte.

A chuva intensa que caiu nos últimos dias no sudeste do Brasil contribuiu para o acidente, de acordo com os bombeiros.

A localidade de Capitólio, a cerca de 280 quilómetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (sudeste), é um destino turístico durante todo o ano pelos seus impressionantes desfiladeiros, que podem ser visitados em passeios de barco.