Pelo menos nove mortos em tiroteio numa escola na Rússia

Por Carolina Rico 11 Maio, 2021 • 08:36

Pelo menos nove pessoas morreram esta terça-feira num tiroteio numa escola secundária na cidade de Cazã, no centro da Rússia.

Segundo a AFP, que cita as agências de notícias russas Interfax, TASS e Ria Novosti, as vítimas mortais são um professor e oito alunos menores. Há ainda pelo menos dez feridos.

Há dois atiradores, um dos quais um adolescente de 19 anos que foi detido. O outro foi abatido a tiro depois de se barricar no quarto andar do edifício.

Imagens captadas no local mostram fumo a sair das janelas da escola e dezenas de alunos retirados do edifício no exterior.

"Estava numa aula e apercebi-me de uma explosão", contou um professor à agência TASS. "Sentimos uma explosão no edifício da escola e vimos fumo", disse uma testemunha não identificada, citada pela Ria Novosti.

Notícia em atualização