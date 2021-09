Pelo menos nove mortos nas inundações em Nova Iorque

Por Lusa 02 Setembro, 2021 • 12:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos nove pessoas morreram nas inundações ocorridas na noite de quarta-feira para esta quinta-feira em Nova Iorque na sequência da passagem do furacão Ida pelos Estados Unidos, adianta o jornal norte-americano The New York Times.

Kathy Hocul, a governadora do estado de Nova Iorque, e Bill de Blaise, o presidente da câmara cessante da capital económica e cultural norte-americana, decretaram "estado de emergência" após as inundações que afetam potencialmente 20 milhões de habitantes.

Os fortes ventos e chuvas associadas ao Ida - que atravessou parte do país - causaram inundações significativas, levando à suspensão da circulação do metropolitano na cidade de Nova Iorque.

Com aqueles mortos, o balanço de vítimas mortais sobe para pelo menos 17, desde que o Ida tocou terra no domingo no Luisiana (sul).

O serviço meteorológico norte-americano (NWS) registou um recorde absoluto de 80 mm de chuva numa hora em Central Park. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os aguaceiros de chuva são considerados violentos (a classificação mais grave) quando se registam valores acima dos 50 mm/h.

Centenas de voos foram anulados nos aeroportos de Newark, LaGuardia e JFK.

O governador do vizinho estado de Nova Jersey, Phil Murphy, também declarou o estado de emergência.

Em Nova Jersey, as inundações provocaram um morto, segundo a agência noticiosa espanhola EFE, que cita o presidente da câmara de cidade de Passaic, Hector Lora.

Wild scene in the subway tonight #subwaycreatures #ida pic.twitter.com/G5MJp1qGhw - Rick (@SubwayCreatures) September 2, 2021

O furacão Ida, que diminuiu de intensidade passando a tempestade tropical, vai continuar a deslocar-se dirigindo-se esta quinta-feira para a Nova Inglaterra.

Hero bus driver managed to get us safely through the 3-4 feet of rain coursing down the boulevard, but only seemed to be getting worse.



Finally made it through to higher ground and a fellow passenger exclaims "oh no I missed my stop.." pic.twitter.com/ofrVQhGnhK - Joe English (@JoeEEnglish) September 2, 2021

O Presidente norte-americano, Joe Biden, visita na sexta-feira o Luisiana, onde o Ida destruiu muitas infraestruturas e deixou sem eletricidade mais de um milhão de habitações.

* Atualizado às 14h25